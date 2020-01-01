Официальный сайт компании Aprazer Health Care в России.
Главная цель Aprazer Health Care — предоставить российским пациентам доступ к недорогому и высококачественному лечению вирусного гепатита С от сертифицированных и известных индийских производителей.
Все лекарства Aprazer производятся на заводе Natco Pharma Ltd. в Индии - это самый известный производитель препаратов для лечения Гепатита С в России.
Препараты Aprazer цена в России
Продавая медикаменты Natco под своим брендом Apazer, мы можем устанавливать собственные цены. Таким образом мы предлагаем купить оригинальный софосбувир от Natco по лицензии Gileadпо самой доступной цене на российском рынке.
Для пациентов с ВИЧ-инфекцией, гепатитом Б и иными сопутствующими заболеваниями потребуются дополнительные корректировки. Число обозначает генотип, рядом указываются рекомендуемые схемы лечения ВГС 2018.
За многие годы работы с индийскими медикаментами мы четко выявили острую потребность российского населения в высококачественных и доступных препаратах.
Благодаря наличию стабильных объемов поставок мы смогли договориться о производстве лекарств под нашим собственным брендом Aprazer Health Care с известнейшим производителем индийских лекарств от гепатита С — компанией Natco Pharma Ltd.
Именно Natco Pharma в 2015 году самой первой получила лицензию на производство Софосбувира от патентообладателя Gilead Sciences Inc. Компания лицензиар Gilead получает процент с продаж лекарств, произведенных по собственному патенту, и имеет прямой интерес в точнейшем соблюдении технологии лицензиатом. Поэтому Софосбувир, произведенный на заводе Natco по лицензии Gilead Sciences — это оригинальный препарат по самой доступной цене.
Aprazer Health Care — глобальный дистрибьютор жизненно необходимых медицинских препаратов. Основной принцип компании — реализация доступных медикаментов и поддержание высокого качества за счет выбора сертифицированных и проверенных временем производителей.
Линейка современных препаратов от гепатита С производится на одном из самых известных заводов в мире — Natco Pharma Ltd. Качество лекарств проверено временем и подтверждено сотнями тысяч успешно пролечившихся пациентов.
Благодаря нашему филиалу в России и прямой организации цепочки продаж мы можем предложить уже всем известную продукцию по самым низким ценам.