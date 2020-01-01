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Современные препараты от гепатита С из Индии. ©

Индийская терапия от гепатита C

Официальный сайт компании Aprazer Health Care в России.
Главная цель Aprazer Health Care — предоставить российским пациентам доступ к недорогому и высококачественному лечению вирусного гепатита С от сертифицированных и известных индийских производителей.

Все лекарства Aprazer производятся на заводе Natco Pharma Ltd. в Индии - это самый известный производитель препаратов для лечения Гепатита С в России.

Препараты Aprazer цена в России

Продавая медикаменты Natco под своим брендом Apazer, мы можем устанавливать собственные цены. Таким образом мы предлагаем купить оригинальный софосбувир от Natco по лицензии Gilead по самой доступной цене на российском рынке.
Софосбувир Sofokast (Софокаст) и Даклатасвир Daclahep (Даклахеп)
Софосбувир Sofokast
Фирменное название: Sofokast (Софокаст)
Состав: Софосбувир 400 мг
Упаковка: 28 таблеток


Стоимость 1 упаковки:
6 990
р.
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Sofokast Официальный сайт
Даклатасвир Dacikast
Фирменное название: Dacikast (Дацикаст)
Состав: Даклатасвир 60 мг
Упаковка: 28 таблеток


Стоимость 1 упаковки:
2 990
р.
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DACIKAST Официальный сайт
Ледипасвир Ledikast (Ледикаст) Aprazer Healthcare (Эпрэйзер Хелскер)
Ледипасвир Ledikast
Фирменное название: Ledikast (Ледикаст)
Состав: Софосбувир 400 мг + Ледипасвир 90 мг
Упаковка: 28 таблеток

Стоимость 1 упаковки:
9 990
р.
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Ledikast Официальный сайт
Велпатасвир Velakast (Велакаст) Aprazer Healthcare (Эпрэйзер Хелскер)
Велпатасвир Velakast
Фирменное название: Velakast (Велакаст)
Состав: Софосбувир 400 мг + Велпатасвир 100 мг
Упаковка: 28 таблеток

Стоимость 1 упаковки:
14 000
р.
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Velakast Официальный сайт
SOFOKAST PLUS
Фирменное название: Sofokast Plus (Софокаст Плюс)
Состав: Софосбувир 400 мг + Даклатасвир 60 мг
Упаковка: 28 таблеток
12 470
р.
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TAFSURE
Фирменное название: Tafsure (Тенофовир)
Состав: Тенофовир алафенамид 25 мг
Упаковка: 30 таблеток
3 280
р.
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ABIRAKAST
Фирменное название: Abirakast (Абиратерон)
Состав: Абиратерон 250 мг
Упаковка: 120 таблеток
17 410
р.
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SORAFEKAST
Фирменное название: Sorafekast (Сорафениб)
Состав: Сорафениб 200 мг
Упаковка: 30 таблеток
2 570
р.
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IMATIKAST 100
Фирменное название: Imatikast 100 (Иматиниб)
Состав: Иматиниб 100 мг
Упаковка: 12х10 блистеров
3 370
р.
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VIRARAZER
Фирменное название: Virarazer 100 (Эфавиренз)
Состав: Тенофовир 300 мг, эмтрицитабин 200 мг, эфавиренз
Упаковка: 30 таблеток
4 160
р.
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IMATIKAST 400
Фирменное название: Imatikast 400 (Иматиниб)
Состав: Иматиниб 400 мг
Упаковка: 3х10 блистеров

2 570
р.
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LOPIKAST
Фирменное название: Lopikast (Лопинавир)
Состав: Лопинавир 200 мг, Ритонавир 50 мг
Упаковка: 60 таблеток
3 990
р.
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Преимущества препаратов прямого действия
98-100%
Эффективность лечения гепатита С
В зависимости от генотипа вируса.
от 12 недель
Комфортная длительность терапии
Стандартный курс лечения — 3 месяца.
1-6 генотип
Подходит для всех генотипов вируса
Смотрите современные схемы лечения.
Узнайте больше о современной терапии от Гепатита С в России

Схемы лечения гепатита С препаратами Aprazer

для всех генотипов
Препараты отпускаются по рецепту врача.

Для пациентов с ВИЧ-инфекцией, гепатитом Б и иными сопутствующими заболеваниями потребуются дополнительные корректировки.
Число обозначает генотип, рядом указываются рекомендуемые схемы лечения ВГС 2018.
1 генотип
При отсутствии цирроза:
  • Sofokast + Dacikast 12 недель,
  • Ledikast или Velakast 12 недель.
При компенсированном циррозе*:
  • Sofokast + Dacikast 24 недели,
  • Ledikast или Velakast 12 недель.
    2-3 генотипы
    При отсутствии цирроза:
    • Sofokast + Dacikast 12 недель,
    • Velakast 12 недель.
    При компенсированном циррозе*:
    • Sofokast + Dacikast 16-24 недели,
    • Velakast 12 недель.
    4-6 генотипы
    Независимо от наличия/ отсутствия цирроза*:
    • Ledikast или Velakast 12-24 недели.
          * — Класс А по шкале Чайлда-Пью.
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          Закажите наши лекарства напрямую из Индии

          Как купить препараты Aprazer без посредников и переплат.
          Доставка Sofokast напрямую из Индии по всей России

          Единственный способ приобрести оригинальные индийские препараты по выгодной цене — заказать их через интернет. Купить лекарства можно на официальном сайте или при помощи местных дистрибьюторов.

          Если Вы сомневаетесь в надежности поставщика, а также хотите проконсультироваться по вопросам приобретения оригинальной продукции, обращайтесь в службу доверия Aprazer Health Care.
          Внимание! При покупке лекарств в интернете всегда проверяйте наличие защитных элементов на упаковке и надежность поставщика.
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          О компании
          Aprazer Health Care

          За многие годы работы с индийскими медикаментами мы четко выявили острую потребность российского населения в высококачественных и доступных препаратах.

          Благодаря наличию стабильных объемов поставок мы смогли договориться о производстве лекарств под нашим собственным брендом Aprazer Health Care с известнейшим производителем индийских лекарств от гепатита С — компанией Natco Pharma Ltd.

          Именно Natco Pharma в 2015 году самой первой получила лицензию на производство Софосбувира от патентообладателя Gilead Sciences Inc. Компания лицензиар Gilead получает процент с продаж лекарств,
          произведенных по собственному патенту, и имеет прямой интерес в точнейшем соблюдении технологии лицензиатом. Поэтому Софосбувир, произведенный на заводе Natco по лицензии Gilead Sciences — это
          оригинальный препарат по самой доступной цене.
          Aprazer Health Care — глобальный дистрибьютор жизненно необходимых медицинских препаратов.
          Основной принцип компании — реализация доступных медикаментов и поддержание высокого качества за счет выбора сертифицированных и проверенных временем производителей.

          Линейка современных препаратов от гепатита С производится на одном из самых известных заводов в мире — Natco Pharma Ltd. Качество лекарств проверено временем и подтверждено сотнями тысяч успешно пролечившихся пациентов.

          Благодаря нашему филиалу в России и прямой организации цепочки продаж мы можем предложить уже всем известную продукцию по самым низким ценам.
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