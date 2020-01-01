О компании

Aprazer Health Care

За многие годы работы с индийскими медикаментами мы четко выявили острую потребность российского населения в высококачественных и доступных препаратах.



Благодаря наличию стабильных объемов поставок мы смогли договориться о производстве лекарств под нашим собственным брендом Aprazer Health Care с известнейшим производителем индийских лекарств от гепатита С — компанией Natco Pharma Ltd.



Именно Natco Pharma в 2015 году самой первой получила лицензию на производство Софосбувира от патентообладателя Gilead Sciences Inc. Компания лицензиар Gilead получает процент с продаж лекарств,

произведенных по собственному патенту, и имеет прямой интерес в точнейшем соблюдении технологии лицензиатом. Поэтому Софосбувир, произведенный на заводе Natco по лицензии Gilead Sciences — это

оригинальный препарат по самой доступной цене.

